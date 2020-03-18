العتبة الكاظمية توضح بشأن اغلاق أبوابها وتؤكد: الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي

2020/03/18 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أصدرت أمانة العتبة الكاظمية، اليوم الأربعاء, توضيحا بشأن اغلاق أبوابها، فيما أكدت إن الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي.وقال أمين العتبة، حيدر الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن “العتبة الكاظمية المقدسة تعلن فتح جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى ابن جعفر، بعد اتمام اعمال التعفير والتعقيم للحرم”.وأضاف، أن “قرار […]

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