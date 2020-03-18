هيئة المواكب الحسينية في ذي قار تقرر تأجيل مراسيم ذكرى استشهاد الامام الكاظم

2020/03/18 | 17:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت هيئة المواكب الحسينية في ذي قار، اليوم الاربعاء، تأجيل مراسم ذكرى استشهاد الامام الكاظم منعا لتفشي فيروس كورونا، داعية المواطنين الى اقامة المجلس في بيوتهم مع عوائلهم.

وقالت الهيئة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه "بعد التأكيد والحث من المرجعية الدينية على الالتزام بكل التعليمات والإرشادات الصحية التي تؤدي الى تطويق الوباء ومنع انتشاره حفظاً للنفس والمجتمع من أضراره، ندعو جميع المؤمنين الى الإبتعاد عن كل ما من شأنه أن يوسع دائرة إنتشار الفايروس من تجمعات".

وتابعت "لذا تقرر تأجيل مراسيم ذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر (عليهما السلام) من ( مسرح وتشييع وعزاء ومجالس) والاقتصار على إقامة المجالس في البيوت مع عوائلكم بعد التضرع لله عز وجل بحق صاحب الذكرى باب الحوائج أن يدفع هذا الوباء وكل بلاء عن هذه الأمة ويعجل بظهور صاحب العصر والزمان (عليه السلام) انه نعم المولى ونعم المجيب".

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