2020/03/18 | 17:28 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، الأربعاء، ان الوزير احمد رياض العبيدي وجه بتسخير المنشآت الرياضية في كربلاء لخدمة خلية الازمة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه أنه "ضمن السعي الحثيث بمختلف المجالات لوقف تفشي فايروس كورونا ، وجه وزير الشباب والرياضة احمد رياض مدير عام دائرة الاستثمار والتمويل الذاتي علي الشهرستاني بتنسيق العمل مع محافظ كربلاء ومجلس المحافظة ووضع المنشآت الرياضية التابعة للوزارة بخدمة خلية الازمة لاحتواء المرض ومنها بيت الشباب والفندق الخاص بالمدينة الرياضية".

وأضافت ان "الوزير وجه أيضا بالتعاون في ميدان العمل التطوعي مع الفرق الشبابية للتوعية والتوجيه ومبادرات التعفير للمنازل والمرافق العامة والمحال التجارية، وهي خطوة مهمة تدعم الجهد الحكومي لحماية ارواح الناس ومحاربة الفيروس حيث سبق لوزير الشباب ان أعلن عن عدة خطوات استباقية عاجلة لمساندة الفرق الصحية منها فتح ابواب المنشآت الرياضية التي تملكها الوزارة في جميع المحافظات والاعلان عن حملة تبرع لدعم المجهودات الصحية وتسيير الفرق الشبابية التطوعية وتقديم جميع اسباب الدعم لهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الشباب يوجه بتسخير المنشآت الرياضية في كربلاء لخدمة خلية الازمة) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الشباب يوجه بتسخير المنشآت الرياضية في كربلاء لخدمة خلية الازمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).