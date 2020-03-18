تسجيل 5 اصابات جديدة بفيروس كورونا في بغداد

2020/03/18 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الاربعاء، تسجيل ‌خمس‌‏ اصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العد ‏التراكمي 42 اصابة في جانب الرصافة.‏وقال الساعدي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "صحة الرصافة سجلت خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا، اربع منهم ملامسين لشخص مصاب بالفيروس".وبين ان "المصابين الأربعة، طفلة بعمر سنتين، وطفل اخر بعمر سنتين ايضا، وامرأة بعمر 42 عام، وامرأه واخرى بعمر 27 عاماً، وهم يرقدون الان ‏في مستشفى ابن الخطيب".‏واضاف ان "الحالة الخامسة هي لامرأة بعمر 72 عاما راجعت مستشفى النعمان وهي تعاني من ضيق في التنفس وارتفاع بدرجات الحرارة ورشح، ‏وبعد اخذ المسحات المختبرية ثبت اصابتها بفيروس كورونا ونقلت الى مستشفى ابن الخطيب".‏واوضح الساعدي ان "العدد الكلي التراكمي لعدد الاصابات بجانب الرصافة اصبح 42 اصابة تماثل منهم 8 للشفاء وتوفيت حالة ليصبح ‏العدد المتبقي الذين يتلقون العلاج في مستشفى ابن الخطيب 33 حالة".‏

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