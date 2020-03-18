مقترح عراقي ينال استحسان الحكومة الروسية

2020/03/18 | 17:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن بلاده تراقب عن كثب الأوضاع في أسواق النفط، وتقوم بتحليها وتحديد موقفها بشأن المقترح العراقي لعقد اجتماع لدول تحالف "أوبك+".وقال بيسكوف للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كان سعر 27 دولاراً للبرميل مناسباً لروسيا، "بالطبع، هذا سعر منخفض جداً، كنا نود لو كان السعر أعلى".ويتم تداول سعر برميل نفط برنت حالياً عند مستوى 27 دولاراً للبرميل، بعدما جرى تداوله مطلع العام الجاري عند مستوى الـ66 دولاراً للبرميل.وكانت الرياض وموسكو قد فشلتا في وقت سابق في التوصل إلى اتفاق للحفاظ على خفض الإنتاج بعد آذار 2020، حيث رفضت روسيا مقترحاً بخفض إضافي بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، فيما رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

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