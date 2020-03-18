العتبة الكاظمية: فتحنا ابوابنا بعد التعقيم ولن نتنازل عن شعائرنا

2020/03/18 | 17:29 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلنت العتبة الكاظمية، اليوم الاربعاء، فتح ابوابها امام الزائرين بعد اكمال عمليات التعقيم والتعفير.وقال امين العتبة حيدر الشمري في تصريحات تابعتها “يس عراق”، ان “قرار إغلاق بعض المداخل من أجل استكمال إجراءات التعقيم والتعفير للحرم وبعض الأروقة والصحن المبارك”، مشيرة الى “فتح جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى ابن جعفر (عليه […]

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