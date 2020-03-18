حقوق الانسان النيابية تطالب بتعفير وتعقيم السجون ومراكز الاحتجاز

2020/03/18 | 17:35 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت لجنة حقوق الانسان النيابية من انتشار فيروس كورونا في مراكز الاحتجاز والسجون

حيث تواصل اللجنة، اتصالاتها المباشرة مع مدراء السجون الاصلاحية وذلك لمتابعة التعقيم والتعفير من كورونا، مطالبة كافة الاجهزة الامنية وتحديدا وزارة الداخلية بالتأكيد لقيادات الشرطة بتعقيم مراكز الاحتجاز والتسفيرات.

وأضافت أن هذا الأمر سيتم من خلال تشكيل لجان تحقيقية خاصة من لجنة حقوق الانسان للتأكد من عدم تنفيذ بعض الجهات الأوامر والتعليمات الصادرة من خلية الازمة في وزارة الصحة.

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