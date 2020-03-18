2020/03/18 | 17:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الداخلية : ترويج استمارات ترقية ضباط ومنتسبي الوزارة دون اجراء الفحص الطبي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 17:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية : ترويج استمارات ترقية ضباط ومنتسبي الوزارة دون اجراء الفحص الطبي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية : ترويج استمارات ترقية ضباط ومنتسبي الوزارة دون اجراء الفحص الطبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).