القوات الأمريكية تنسحب من قاعدة القائم الاستراتيجية

2020/03/18 | 17:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انسحبت قوات التحالف الدولي المحتلة بقيادة الولايات المتحدة من "قاعدة القائم" الاستراتيجية الواقعة على حدود العراق مع سوريا، وسلمتها للجيش العراقي، وذ...

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