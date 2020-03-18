الشيخ الامين يوجه رسالة إلى رئيس الجمهورية بشأن تكليف الزرفي: خالفت المرجعية وعرضت السلم الأهلي للخطر

2020/03/18 | 17:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد وجه سماحة الشيخ الآمين، قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، رسالة إلى رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن تكليف النائب عدنان الزرفي بمنصب رئيس الحكومة الانتقالية.أدناه نص رسالة الشيخ الآمين: سم الله الرحمن الرحيم الى السيد رئيس الجمهورية ……… بتكليفك الاخير لمنصب رئيس الوزراء فإنك اولاً:- خالفت توجيهات المرجعية الدينية التي أكدت أن لا […]

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