«الحزب التركستاني» في سوريا: صراع الوجود وحروب الإفلاس

2020/03/18 | 17:39 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد وقت قصير من اندلاع الصراع المسلح في سوريا بدأت عديد من الجماعات المسلحة تبحث لنفسها عن مكان ضمن خارطة الصراع المحتدم في البلاد.وبينما كانت أنظار العالم تركز على

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