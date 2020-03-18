2020/03/18 | 17:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….حصلت ( المستقلة) ، على وثيقة تفيد بأن وزارة الداخلية وجهت بإطلاق سراح جميع منتسبيها الموقوفين بعقوبات انضباطية أو على ذمة التحقيق.وبحسب الوثيقة فقد أصدرت الوزارة قراراً يقضي بإطلاق سراح جميع الموقوفين على ذمة التحقيق أو لعقوبات انضباطية في المحافظات كافة.ولم توضح الوثيقة أسباب هذا القرار إلا أنه من المرجح يأتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة .. الداخلية توجه باطلاق سراح الموقوفين في المحافظات كافة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة .. الداخلية توجه باطلاق سراح الموقوفين في المحافظات كافة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).