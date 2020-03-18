تظاهرات حاشدة في ذي قار للمطالبة باستقالة

2020/03/18 | 17:45 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادافاد مراسلنا في محافظة ذي قار، اليوم الاربعاء، بأن العشرات من المحتجين في مدينة الناصرية، قاموا بقطع عدد من الطرق الرئيسة والجسور والتقاطعات، وسط المدينة ونظموا مسيرة حاشدة.وقال مراسلنا إن مطالبات المتظاهرين تضمنت، تقديم أبا ذر العمر استقالته من منصب المحافظ، فضلاً عن الكشف عن المتهمين المتورطين بقتل المتظاهرين وتقديمهم للمحاكمة.ويأتي هذا الاجراء من المتظاهرين، في تحد لقرار الحكومة المحلية، القاضي بتمديد تعطيل الدوام وحظر التجوال لغاية يوم الثلاثاء المقبل.

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