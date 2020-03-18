بالصور..تعرف على احياء الموصل الغارقة بعد ست ساعات من الامطار

2020/03/18 | 17:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: بعد ساعات من الامطار الغزيرة التي ضربت مناطق شمال البلاد، فجر اليوم الاربعاء، دخلت مدينة الموصل مركز محافظة الموصل في حالة طوارىء بعد غرق العديد من احيائها الرئيسة.وقال ناشطون ان احياء “كوكجلي، حي النور، المشراق، المصارف،حي الجامعة، حي الشرطة، المجموعة الثقافية، المأمون، احياء المدينة القديمة، المالية، الطيران، المحطة، الطوافة، قد غمرتها […]

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