وزارة التعليم توجه تشكيلات الوزارة والجامعات والمراكز البحثية ان تكون تحت تصرف خلية الازمة

2020/03/18 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين} وجه وزير التعليم العالي قصي السهيل اليوم الأربعاء تشكيلات الوزارة كافة والجامعات والمراكز البحثية ان تكون تحت تصرف خلية الازمة المعنية بمواجهة وباء فايروس كورونا.حيث تضمن التوجيه استخدام المختبرات المتخصصة في الجامعات لتشخيص وكشف الفايروس وحسب المحافظات المختلفة، مشيرا الى ان كوادر الوزارة المتخصصة ستكون معنية بالتعاون والتنسيق التام مع خلية الازمة لوزارة الصحة على ان يكون وكيل الوزارة للشؤون الإدارية مسؤولا عن هذا الاجراء وبما يناسب حاجة المرحلة الحالية.

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