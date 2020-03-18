2020/03/18 | 17:49 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد _أين}وجه رئيس ديوان الوقف السني الدكتور سعد كمبش باتخاذ عدة إجراءات اغاثية لمساعدة العوائل التي تضررت من السيول في محافظة نينوى، حيث جاء في بيان لسعد كمبش، اليوم الأربعاء، توجيه بفتح كافة المساجد لايواء العوائل التي نزحت جراء تدفق السيول إلى أماكن سكناهم، واوعز كمبش بتشكيل خلية أزمة من الكادر المتقدم في الديوان لاغاثة المتضررين من السيول.حازم العطواني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يتخذ عدة إجراءات اغاثية للعوائل المتضررة من السيول ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يتخذ عدة إجراءات اغاثية للعوائل المتضررة من السيول ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).