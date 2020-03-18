اجرام كربلاء: القبض على متهم سرق 60 مليون دينار بينها 10 مليون بصندوق للفقراء

2020/03/18 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقته قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.واشارت المكافحة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، الى ان “المتهم اعترف بالسرقة وصدقت اقواله قضائياً كما تم اجراء كشف الدلالة […]

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