رئيس الوزراء الكندي يعلن تقديم حزم مساعدات للمتضررين من كورونا

2020/03/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أتهم عضو لجنة الامن النيابية كريم عليوي، الاربعاء (18 اذار 2020)، امريكا بنشر فايروس كورونا من قاعدة عين الاسد العسكرية التي تنتشر بها القوات الامريكية في البلاد.

وقال عليوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قاعدة

بغداد اليوم _ متابعة

اتهمت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، دولا في الشرق الأوسط، بعدم إبلاغها بمعلومات كافية عن الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" على أراضيها.

وصرح مدير المكتب الإقليمي للشرق الاوسط، في منظمة الصحة

بغداد اليوم-السليمانية

اعلنت مديرية صحة السليمانية، الأربعاء (18 آذار، 2020) إجراء فحص فايروس كورونا المستجد عبر فرق جوالة في احياء السليمانية.

وقالت المديرية، في بيان مقتضب، ان "الفرق الصحية ستجري فحوصات مختبرية لفايروس كورونا للمواطنين ف

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