اجرام كربلاء: القبض على متهم سرق 60 مليون دينار بينها 10 مليون بصندوق للفقراء

2020/03/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.

واشارت المكافحة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، الى ان "المتهم اعترف بالسرقة وصدقت اقواله قضائياً كما تم اجراء كشف الدلالة على محل الحادث وجاء مطابق لاعترافاته الابتدائية".

وقرر قاضي التحقيق بحسب البيان "توقيفه وفق المادة 444 من قانون العقوبات واحالته الى المحكمة المختصة لينال جزائه العادل".

بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء (18 آذار، 2020) إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت الوزارة فب بيان أنه "بالإضافة إلى الجنود أصيب

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت أمانة العتبة الكاظمية، الأربعاء (18 آذار، 2020) توضيحا بشأن اغلاق أبوابها، فيما أكدت إن الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي.

وقال أمين العتبة، حيدر الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "العتبة الكاظمية

بغداد اليوم- بغداد

رغم فرض حظر للتجوال لمدة اسبوع كامل في العاصمة بغداد، بقرار خلية الازمة الحكومية، المشكلة وفق الامر الديواني (55) لمواجهة انتشار وباء (كورونا المستجد) كوفيد-19، الا ان بعض من شوارع العاصمة شهدت حركة (للمشاية) المتجهين صوب مدينة

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