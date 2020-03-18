الجيش الأميركي يعلن إصابة 49 من جنوده بكورونا

2020/03/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء (18 آذار، 2020) إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت الوزارة فب بيان أنه "بالإضافة إلى الجنود أصيب بالفيروس 14 موظفا مدنيا و19 من أسرهم وسبعة متعاقدين".

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، حاجز الخمسة آلاف مصاب، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما كان عليه قبل أسبوع بالضبط.

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.

واشارت المكافحة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت أمانة العتبة الكاظمية، الأربعاء (18 آذار، 2020) توضيحا بشأن اغلاق أبوابها، فيما أكدت إن الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي.

وقال أمين العتبة، حيدر الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "العتبة الكاظمية

بغداد اليوم- بغداد

رغم فرض حظر للتجوال لمدة اسبوع كامل في العاصمة بغداد، بقرار خلية الازمة الحكومية، المشكلة وفق الامر الديواني (55) لمواجهة انتشار وباء (كورونا المستجد) كوفيد-19، الا ان بعض من شوارع العاصمة شهدت حركة (للمشاية) المتجهين صوب مدينة

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