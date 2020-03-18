وسط التحديات.. رئيس الوزراء المكلف يعلنها صراحة “حصر السلاح بيد الدولة” والعراق ليس ساحة لتصفية الحسابات

2020/03/18 | 17:56 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثلاثون يوما أمام رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة ونيل ثقة البرلمان..تحديات عدة تواجه الزرفي، ولعل أبرزها القدرة على تمرير كابينته الوزارية التي سيختارها وسط رفض بعض الكتل السياسية خاصة وان سلفه “محمد توفيق علاوي” اعتذر عن تشكيل … Readmore

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