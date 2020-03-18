2020/03/18 | 18:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الوقف السني يعيد فتح مساجد نينوى لإيواء العوائل المتضررة جراء السيول ويؤمن لهم المساعدات العاجلة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 18:06.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوقف السني يعيد فتح مساجد نينوى لإيواء العوائل المتضررة جراء السيول ويؤمن لهم المساعدات العاجلة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوقف السني يعيد فتح مساجد نينوى لإيواء العوائل المتضررة جراء السيول ويؤمن لهم المساعدات العاجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).