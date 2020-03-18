إيقاف جلسات الاستماع لطالبي اللجوء في ألمانيا

2020/03/18 | 18:10 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الفدرالية في ألمانيا إيقاف جلسات الاستماع لطالبي #اللجوء بشكل مؤقت، ضمن الإجراءات التي تتخذها للحد من انتشار فيروس «كورونا» القاتل.ونقلت إذاعة صوت ألمانيا عن متحدث باسم وزير

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