كوردستان تدرس جعل خدمة الانترنت مجانية خلال حظر التجوال بسبب

2020/03/18 | 18:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن وزير النقل والمواصلات في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان الرحلات الجوية معلقة لغاية 24 من شهر اذار الجاري في الاقليم كوردستان والعراق، مبينا ان من الممكن تمديد التعليق لفترة اطول اذا طالب وزارة الصحة بالتمديد.وقال الوزير نانو جوهر في تصريحات للقسم الكوردي بصوت امريكا، ان وزارته ملتزمة بمقررات وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا وكذلك قرارات وتعليمات وزارة الداخلية في حكومة الاقليم، مستدركا ان الرحلات الجوية معلقة منذ يوم امس الثلاثاء 17 اذار ولغاية 24 منهفي جميع المطارات العراقية بما فيها مطارات اقليم كوردستان.واضاف ان الوزارة والتزاما منها بقرارات وتوصيات سلطة الطيران المدني العراقية وقبلها قامت بوضع الاشخاص القادمين من البلدان (بلجيكا وهنغاريا وكراوتيا وقبرص والمانيا وفرنسا واليونان والبانيا ولتوانيا ولوكسمبرغ ومالطا وهولندا والتشيك وبولندا والبرتغال ورومانيا وسلوفاكيا وفنلندا واسبانيا والسويد والبوسنة والهرسك وبريطانيا وايرلندا والنرويج وصربيا والجبل الاسود وبلغاريا والنمسا وسويسرا ولبنان) في الحجر الصحي لمدة 30 يوما في اماكن خاصة في السليمانية واربيل ومن ثم اجراء الفحص عليهم، مبينا انه بعد ظهور نتائج الفحص الكامل والاطمئنان من عدم اصابتهم بالفيروس يتم اخلاء سبيلهم ليعودوا الى منازلهم.ونوه الى ان هذه الاجراءات سبق وان تم تطبيقها على القادمين من ايران التي تم اغلاق الحدود بوجه القادمين منها ماعدا بقاء الحركة التجارية كما هي بين الاقليم وايران.وبشأن امكانية تمديد قرار ايقاف الرحلات الجوية في مطارات الاقليم اكد جوهر انه كما هو معلوم فان هناك حظرا للتجوال بين محافظتي السليمانية واربيل ، مبينا ان الوزارة بانتظار توصيات وزارة الصحة ولحد الان لم تات اية تعليمات جديدة بشأن اغلاق المطارات، مستدركا ان المبادرة بيد وزارة الصحة ومتى ما طالبت بتعليق الرحلات الجوية فان الوزارة ستلتزم بذلك ولكن الغلاق يكون بوجه الاشخاص فقط والا فان ورود الادوية والمساعدات مستمر.وبشأن جعل خطوط الانترنت مجانية في هذه الاوقات قال جوهر انه يساند هذا المطلب وجميع مطالب المواطنين الا انه في الوقت نفسه من الجانب التقني يتوجب دراسة الموضوع من قبل الوزارة وهل ان بالامكان جعل الانترنت مجانيا في جميع مناطق كوردستان طوال مدة حظر التجوال؟ وبين ان مثل هذا القرار سيشكل حملا كبيرا على الشبكات ومتى ما استكملت الوزارة دراسة مثل هذا القرار فانها ستقوم بمفاتحة شركات الانترنت بهذا الصدد.واشار جوهر الى انه قبل حصول ازمة فيروس كورونا كانت الوزارة قد كتبت بشكل رسمي طلبا موجها لشركات الانترنت بتسريع خدمات خطوطها، مضيفا ان الوزارة تتابع هذا الموضوع بشكل مستمر.

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