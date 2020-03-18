بينما يصل كورونا ذروته في كل العالم..شاهد:ووهان تودع الأطباء بالتحايا العسكرية والدموع

2020/03/18 | 18:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي صور مغادرة الفرق الطبية الصينية التي وصلت الى اقليم ووهان بؤرة انتشار وباء كورونا.السلطات الصينية اقامت حفل وداع للفرق الطبية اثناء مغادرة ” أصحاب الرداء الأبيض” يوم 17 مارس/ آذار، كما يسمون في الصين.وغادر 3675 عضو من ضمن 41 فريق صيني مدينة ووهان عائدين لمنازلهم.[…]

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