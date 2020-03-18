مصر تنفي عزل شرم الشيخ أو أي مدن أخرى بسبب كورونا

2020/03/18 | 18:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نفى وزير الإعلام المصري أسامة هيكل، صحة الأنباء التي تحدثت عن عزل مدينة شرم الشيخ أو أي محافظة أخرى.وأكد هيكل في بيان أصدره اليوم الأربعاء، أن السياح يغادرون شرم الشيخ حسب جداول برامجهم، وأن المخالطين لهم من العاملين بالفنادق والبازارات وغيرها ممن يقيمون خارج المدينة سيظلون بداخل المدينة 14 يوما عقب […]

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