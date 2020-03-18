2020/03/18 | 18:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت شركتا دي ان او وجينيل اينرجي عن انخفاض انتاجهما من النفط الخام في حقول اقليم كوردستان بسبب تاثيرات فيروس كورونا المستجد COVID-19.واكدت الشركتان اللتان تعملان في انتاج النفط الخام والغاز في عدد من حقول اقليم كوردستان ان ظهور فيروس كورونا واعلان حظر التجوال في اقليم كوردستان كان لهما تأثير سلبي على مستوى انتاجهما من النفط والغاز.وقال شركة دي ان او، إن مستوى انتاجها في حقلي طاوكي وبيشخابور انخفضت الى 115 الف برميل يوميا، مشيرة الى ان حكومة اقليم كوردستان لا تستطيع دفع مستحقات الشركة في وقتها المحدد، وهذا له تأثيرات سلبية على الاستثمار.وبينت الشركة انه بسبب عدم تسلم مستحقاتها في وقتها المحدد وتأجيله لم تستطع سابقا الوصول لاهدافها ورفع مستوى انتاج النفط في الحقول التي تعمل فيها في الاقليم.كما اشارت الشركة الى انها ستقوم بتحديد (خفض) انتاج النفط لحين التيقن من تأثيرات مرض فيروس كورونا واوضاعها المالية.من جهتها اعلنت شركة جينيل اينيرجي التي تملك 25 بالمائة من اسهم حقل طاوكي ان ارتفاع مستوى انتاج النفط في العالم يمنع الشركة من الوصول لاهدافها في رفع مستوى الانتاج.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا وحظر التجوال يخفضان انتاج شركات نفطية عاملة في كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا وحظر التجوال يخفضان انتاج شركات نفطية عاملة في كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).