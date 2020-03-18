مساجد نينوى تنقذ المتضررين من الفيضانات

2020/03/18 | 18:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعاد ديوان الوقف السني في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، فتح مساجد المدينة بسبب السيول التي اجتاحتها وتسببت بجلاء العديد من العوائل من منازلها، بعدما كان قد أغلقها للحد من تفشي فيروس كورونا.وقال الوقف السني في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "شرع الديوان الوقف للقيام بحملة كبرى لإغاثة وإيواء العوائل المتضررة جراء السيول التي اجتاحت مدينة الموصل الحدباء".وأضاف أنه "وجه رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش بفتح جميع مساجد المحافظة امام المتضررين من الفيضانات والسيول".ووجه أيضاً "بتشكيل خلية أزمة من الكادر المتقدم في الديوان بغية إيصال المساعدات الغذائية والإغاثية بشكل عاجل إلى العوائل المنكوبة".وأشار إلى أن "رئيس الديوان أكد أن قوافل كبيرة من المساعدات ستصل المحتاجين خلال ساعات، من أجل انقاذ الاطفال والنساء والشيوخ بعد موجة الامطار والسيول العارمة التي ضربت المحافظة ومدن اخرى من العراق".

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