مانشستر يونايتد يطالب لاعبيه بالتدريبات المنفردة

2020/03/18 | 18:16 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأوقف مانشستر يونايتد التدريبات الجماعية للاعبيه في مركز التدريب الخاص بالنادي الإنكليزي، مطالباً إياهم بالتدريبات المنفردة، وذلك في ظل أزمة تزايد انتشار العدوى بفيروس كورونا.وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد نادى بالتخلي عن كل ما هو غير ضروري من اتصال جسدي أو سفر.وكان من المقرر أن يقود أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، مران الفريق ، لكن النادي أعلن إلغاء التدريبات على أن يتدرب اللاعبون بشكل فردي.وقال متحدث باسم النادي في تصريحات صحفية " سنواصل متابعة الوضع يوما بعد يوم، ولكن في ظل الوضع الحالي والإرشادات الحكومية الأخيرة، سيتدرب لاعبو الفريق بشكل فردي بعيدا عن مركز التدريب".وألقت أزمة انتشار العدوى بفيروس كورونا بظلالها على عدد هائل من الفعاليات الرياضية في مختلف أنحاء العالم وتسببت في تعليق المنافسات المحلية في العديد من الدول.

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