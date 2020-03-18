2020/03/18 | 18:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيعاز بإرسال المساعدات للعوائل المتضررة في نينوى اثر موجة الامطار الاخيرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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