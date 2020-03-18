منظمة الصحة العالمية تشيد بجهد العراق في مكافحة كورونا وتعلن تحقيقه ’’معجزة طبية’’ في مواجهة الفيروس

2020/03/18 | 18:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: متابعة اعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، تحقيق العراق “معجزة طبية” بتسجيل إصابات قليلة بفيروس كورونا نظرا لقربه من إيران.وذكرت الصحة العالمية، في تصريح نشرته وكالة الانباء الرسمية، ان “عدد المصابين بالعراق قد يكون بالمئات وربما تكون حالات خفيفة إلا أنه لا حاجة للخوف من انتشار واسع له”.واشارت الى ان “العراق […]

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