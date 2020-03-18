عدم الاكتراث والاستهانة بفيروس كورونا.. وحظر التجول هو الحل الأمثل

2020/03/18 | 18:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة الصحة العراقية أن قرار حظر التجوال هو السبيل الوحيد للنجاة من تداعيات كارثة انتشار وباء كورونا، معتبرة ان البقاء في البيوت والالتزام بالحظر واتباع التوصيات والتعليمات الصحية الصادرة عن المؤسسات الرسمية هو الطريق الوحيد المعتمد حاليا للنجاة من … Readmore

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