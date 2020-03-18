الكعبي يدعو رئيس الوزراء لإشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة الخاصة بكورونا

2020/03/18 | 18:26 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء 18 اذار 2020، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد رئيس الوزراء لإشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة الخاصة لمواجهة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكعبي دعا رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي الى إشراك اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية في خلية الازمة الخاصة بالأمر الديواني 55 والتي تشكلت لمواجهة وباء كورونا في العراق ".

واضاف البيان أن "ازمة مكافحة فايروس كورونا في البلاد تستدعي تعاون وتكاتف جميع الجهود التنفيذية والتشريعية وعلى وجه الخصوص ذوي الاختصاص من السلطتين"، لافتا إلى أن "تواجد اللجنة يهدف لانضاج الرؤى والطروحات بشأن الوباء وينسق ويكثف الجهود للإسراع في منع انتشاره و القضاء عليه بعونه تعالى ومساعدة كل ابناء شعبنا العراقي".

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.

واشارت المكافحة في بيان تلقته (بغداد

بغداد اليوم-بغداد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء (18 آذار، 2020) إن عدد الجنود الذين أكدت الاختبارات إصابتهم بفيروس كورونا زاد إلى 49 بعد أن كانوا 36 جنديا مصابا أمس.

وأضافت الوزارة فب بيان أنه "بالإضافة إلى الجنود أصيب

بغداد اليوم-بغداد

أصدرت أمانة العتبة الكاظمية، الأربعاء (18 آذار، 2020) توضيحا بشأن اغلاق أبوابها، فيما أكدت إن الالتزام بتوجيهات الجهات المختصة واجب شرعي.

وقال أمين العتبة، حيدر الشمري، في حديث لوكالة الأنباء العراقية، إن "العتبة الكاظمية

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