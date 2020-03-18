لاعب عراقي جديد في الدوري السويدي

2020/03/18 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وقع لاعب عراقي جديد على كشوفات انضمامه الى الدوري السويدي.

العراقي هارون احمد وقع على كشوفات دالكورد قادما من دهوك لتمثيل الفريق السويدي.

وسيلعب دالكورد في دوري الدرجة الاولى الموسم المقبل، وسبق وان انضم المهاجم الدولي فرحان شكور الى صفوف النادي ذاته.

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