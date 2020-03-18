2020/03/18 | 18:29 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا.

وقالت المنظمة إن وباء فيروس كورونا قد يثير أزمة اقتصادية عالمية ويدمر ما يصل إلى 25 مليون وظيفة حول العالم إذا لم تتحرك الحكومات بسرعة لحماية العمال من التداعيات.

وأضافت المنظمة "لكن إذا شهدنا استجابة دولية منسقة عبر سياسات، مثلما حدث أثناء الأزمة المالية العالمية في عامي 2008 و2009، عندئذ فإن التأثير على البطالة العالمية قد يكون أقل إلى حد كبير".

ودعت المنظمة إلى إجراءات عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة لحماية العمال في أماكن العمل وتحفيز الاقتصاد ودعم الوظائف والدخول.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في العالم نتيجة كورونا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل الدولية: 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم في العالم نتيجة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).