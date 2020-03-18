مسؤول محلي لـ” العهد نيوز”: استنفار الكوادر الخدمية في المناطق الغربية بعد هطول امطار غزيرة

2020/03/18 | 18:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار افاد مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الاربعاء، بان الكوادر الخدمية استنفرت كافة كوادرها الخدمية بعد هطول امطار غزيرة .وقال العبيدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” الكوادر الخدمية في ناحية البغدادي بقضاء هيت غربي الانبار، استنفرت كافة كوادرها الخدمية على خلفية هطول امطار غزيرة ادت الى قطع […]

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