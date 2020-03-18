2020/03/18 | 18:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائب رئيس البرلمان يدعو الى اشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 18:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب رئيس البرلمان يدعو الى اشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة لمواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب رئيس البرلمان يدعو الى اشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة لمواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).