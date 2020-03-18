صالات مؤسسة التجارة تمدد عملها إلى الساعة 12 ليلاً

2020/03/18 | 18:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت “المؤسسة السورية للتجارة” التابعة للحكومة السورية، أنها ستمدد العمل في صالات المؤسسة حتى الساعة 12 ليلاً، وذلك في إطار الإجراءات الخاصة بالوقاية من كورونا.وقال مدير المؤسسة “أحمد نجم”

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