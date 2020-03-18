دائرة صحة البصرة توضح بعد نشر كتاب احتوى تحذيراً من ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

2020/03/18 | 18:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- البصرة أصدرت دائرة صحة البصرة، اليوم الاربعاء، توضيحا بعد نشر كتاب احتوى تحذيراً من ارتفاع حالات الاصابة بكورونا.وقالت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، “ورد في وسائل التواصل الاجتماعي محضر اجتماع لمستشفى البصرة التعليمي أشار الى التحديات المختلفة لمواجهة خطر وباء كورونا، ومن هنا نود ان نبين ان دائرة […]

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