بالوثائق.. مستشفى البصرة يعلن فشل مواجهة كورونا:هذا بديلنا العاجل

2020/03/18 | 18:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أظهرت وثائق من اجتماع كبار مسؤولي متستشفى البصرة التعليمي، ان خطة الملاكات الطبية في احتواء كورونا داخل المحافظة قد فشلت.وقال محضر اجتماع للمسؤولين أطلعت عليه “يس عراق”، ان “يتوجب اتباع الخطة B، بعد ظهور حالات اصابة جديدة في كافة المستشفيات”، مضيفاً ان “الخطة البديلة تقتضي اغلاق المستشفى بالكامل وان تتخصص لاستقبال […]

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