إرهاصات الزرفي والنظام ( الجزء الأول)

2020/03/18 | 18:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليث شبر سئم العراقيون هذا النظام الذي حكمهم منذ ٢٠٠٣ حتى اليوم بل مقتوه… وسئموا منظومته السياسية الحاكمة الفاسدة وسلطاته المتنفذة كلها من تنفيذية وتشريعية وقضائية ومقتوها أشد المقت..وبلا شك يتمنى أغلب العراقيين نظاما جديدا تشبه أمنيتهم أيام النظام الصدامي في تغييره حتى لو كان على يد يهودي او كافر ملحد أو ديكتاتور اخر […]

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