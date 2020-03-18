مساعد وزير الصحة الإيراني: 3 مواطنين يتوفون و43 يصابون بفيروس كورونا كل ساعة

2020/03/18 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، رضا ملك زادة، الأربعاء، أن 3 إيرانيين يتوفون و43 يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، في البلاد.

وقال زادة، في تصريح صحفي، إن "3 إيرانيين يتوفون و43 يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، في البلاد".

وفي سياق متصل، قال رئيس نظام الهيئة الطبية في إيران محمد رضا ظفرقندي اليوم، إن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بلاده أكبر مما تعلنه وزارة الصحة.

وأضاف أن الوزارة معنية بنشر الأرقام وفق بروتوكول منظمة الصحة العالمية التي تعتمد الإصابات المؤكدة في المختبرات والمستشفيات فقط.

وتابع قائلا: "هناك الكثير من المصابين الذين لم يخضعوا للفحص وهناك من يخضعون لحجر صحي داخل منازلهم، وأعداد هؤلاء غير مسجلة".

وصرح بأن "المسؤولين في وزارة الصحة يقولون إنهم يعيشون فترة الذروة في الإصابات، لكن هذا غير صحيح..



الدراسات تشير إلى أن إيران تعيش مرحلة تصاعدية وكل شيء في المستقبل مرتبط بسلوك المسؤولين والمواطنين".

وأضاف: "إذا تمكنا من زيادة الملتزمين بالحجر الصحي الطوعي بمقدار 20 بالمائة يمكن القول إننا سنتجاوز مرحلة الذروة في غضون أسبوع، لكن في حال استمر الوضع الحالي فإننا سنكون مضطرين للتعامل مع انتشار الفيروس والمزيد من الإصابات والوفيات حتى بعد شهرين".

بغداد اليوم - البصرة

أصدرت دائرة صحة البصرة، الاربعاء (18 اذار 2020)، توضيحا بعد نشر كتاب احتوى تحذيراً من ارتفاع حالات الاصابة بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "ورد في وسائل التواصل الاجتماعي محضر اجتماع لمستشفى البصرة التعليمي أشار ا

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء 18 اذار 2020، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد رئيس الوزراء لإشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة الخاصة لمواجهة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.

واشارت المكافحة في بيان تلقته (بغداد

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