دائرة صحة البصرة توضح بعد نشر كتاب احتوى تحذيراً من ارتفاع حالات الاصابة بكورونا

2020/03/18 | 18:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - البصرة

أصدرت دائرة صحة البصرة، الاربعاء (18 اذار 2020)، توضيحا بعد نشر كتاب احتوى تحذيراً من ارتفاع حالات الاصابة بكورونا.

وقالت الدائرة في بيان، "ورد في وسائل التواصل الاجتماعي محضر اجتماع لمستشفى البصرة التعليمي أشار الى التحديات المختلفة لمواجهة خطر وباء كورونا، ومن هنا نود ان نبين ان دائرة صحة البصرة طلبت من إدارة المستشفيات وضع خطط احترازية مستقبلية لمواجهة التحديات في حال انتشار المرض لاسامح الله اكثر، ليتم اتخاذ الخطة الثانية (ب) وهي التي طرحت ضمن مقترح يقضي بغلق المستشفى بالكامل وجعلها مخصصة لاستقبال الحالات التنفسية فقط".

وأكدت أن "ما جاء في المحضر ما هو الا خطة احترازية مستقبلية سوف تطبق اذا ما ارتفعت حالات الإصابة بمرض فايروس كورونا لا سامح الله حيث تعد من الخطط المقترحة".

وكانت إدارة مستشفى محافظة البصرة التعليمي عقدت، الاربعاء (18 اذار 2020)، اجتماعا قررت فيه التوجه الى الخطة B، بعد فشل الخطة A، للحد من فيروس كورونا، في المحافظة.

ووفقا لكتب صادرة عن المستشفى، تقرر التوجه الى تفاصيل الخطة B، فيما تطرقت الى احتمالية وجود الكثير من الحالات غير المشخصة، في المحافظة.

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مساعد وزير الصحة الإيراني، رضا ملك زادة، الأربعاء، أن 3 إيرانيين يتوفون و43 يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، في البلاد.

وقال زادة، في تصريح صحفي، إن "3 إيرانيين يتوفون و43 يصابون بفيروس كورونا كل ساعة، في البلاد".

بغداد اليوم- بغداد

دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الاربعاء 18 اذار 2020، رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد رئيس الوزراء لإشراك لجنة الصحة النيابية في خلية الازمة الخاصة لمواجهة كورونا.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول

بغداد اليوم- كربلاء

اعلنت مفارز قسم مكافحة الاجرام في محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم قام بسرقة قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار.

واشارت المكافحة في بيان تلقته (بغداد

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