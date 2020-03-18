موجة امطار تضرب دهوك

2020/03/18 | 18:59 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامان نوح موجة امطار غزيرة تضرب دهوك، تتسبب في غرق شوارع واحياء واسواق.الكهرباء غير مستقرة، وحظر التجوال الكلي او الجزئي مستمر.دفع رواتب الموظفين مؤجل او معطل.الكثير ممن يعتمدون على العمل اليومي لا قوت في منازلهم.البعض لا يملك ثمن شراء كيلو بصل وكيلو طماطة فيما اسعار بعض السلع تتصاعد.تجار وخيرون يعملون […]

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