2020/03/18 | 19:00 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء تعتقل متهم بالسرقة من بينها صندوق للفقراء يضم 10 مليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/18 | 19:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تعتقل متهم بالسرقة من بينها صندوق للفقراء يضم 10 مليون دينار) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تعتقل متهم بالسرقة من بينها صندوق للفقراء يضم 10 مليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).