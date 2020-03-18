العتبة الكاظمية تفتح جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى بن جعفر (ع) وتؤكد: لن نتنازل عن شعائرنا

2020/03/18 | 19:00 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلن أمين العتبة الكاظمية المقدسة، حيدر الشمري، اليوم الاربعاء، ان العتبة فتحت جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى بن جعفر (عليه السلام)، فيما اكدت انه لن نتنازل عن شعائرنا.

وقال في بيان تلقته "الغد برس"، ان "العتبة تعلن فتح جميع أبوابها أمام زوار الإمام موسى ابن جعفر (عليه السلام) بعد اتمام اعمال التعفير والتعقيم للحرم".

واضاف ان "قرار إغلاق بعض الأبواب من أجل استكمال إجراءات التعقيم والتعفير للحرم وبعض الأروقة والصحن المبارك".

وتابع "لن نتنازل عن شعائرنا الدينية ولن نسمح لأي جهة المساومة أو المزايدة عليها ولكن الالتزام بتوصيات الجهات المختصة واجب شرعي".

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