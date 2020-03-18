الصحة العالمية: العراق حقق

2020/03/18 | 19:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاشادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاربعاء، بجهود العراق ومؤسساته الصحية والامنية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، معتبرة أنه حقق "معجزة طبية".ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، قوله إن "عدد المصابين قد يكون بالمئات، وربما تكون حالات خفيفة، إلا أنه لا حاجة للخوف من انتشار واسع له، والحفاظ على أرقام قليلة هو معجزة طبية".وأشارت الصحيفة إلى أن "العراق سجل حالات قليلة رغم قربه من إيران لكن هناك مخاوف من أن تكون الأرقام أعلى"، مبينة أنه "بعد زيادة الحالات في إيران، فإن العراق قرر منع دخول الإيرانيين".

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