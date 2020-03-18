اول سفارة عراقية تغلق ابوابها بسبب كورونا

2020/03/18 | 19:00 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن السفير العراقي لدى الأردن، حيدر العذاري، اليوم الأربعاء، عن غلق أبواب السفارة العراقية في عمان، وتعطيل الدوام الرسمي فيها، بسبب فيروس كورونا.وقال العذاري، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه "في ظل الظروف الصعبة وإجراءات الحكومة الأردنية لتقييد حركة المواطنين والمقيمين على أراضيها، إلا لحالات الضرورة القصوى وذلك حفاظا على صحتهم وسلامتهم".وأضاف، انه "احتراما منا على تنفيذ هذه الإجراءات والتقيد ‏بها تقرر إيقاف الدوام الرسمي في السفارة والقسم القنصلي والملحقيات الفنية، حتى عودة الحياة الى طبيعتها في المملكة".وتابع "وفي حال حصول أي طارئ يمكنم الإتصال على رقم السفارة ( 0096264623175) الذي سيكون متاحا على مدار 24 ساعة، أو مراسلتنا عبر صفحات السفارة على وسائل التواصل الاجتماعي".

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