مجلس القضاء : الاتحادية فسرت الدستور بالخطا بتكليف الزرفي وهي ناقصة النصاب قانونًا

2020/03/18 | 19:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….اصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، رؤية خاصة بشأن تكليف عدنان الزرفي لتشكيل الحكومة الجديدة، خارج اطار ما يعرف بالكتلة الاكبر في البرلمان.وقال زيدان في بيان له تلقته ( المستقلة) اليوم الأربعاء إن “حق تكليف {المرشح} بدون موافقة الكتلة التي رشحته لا ينتقل لرئيس الجمهورية مطلقاً لان هذا التفسير خاطئ خاصةً […]

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