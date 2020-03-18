كربلاء.. أعتقال متهم بالسرقة من بينها صندوق للفقراء يضم 10 مليون دينار

2020/03/18 | 19:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الاربعاء، القبض على متهم لسرقته قاصة حديدية بداخلها مبلغ 50 مليون بالإضافة إلى صندوق للفقراء بداخله عشرة ملايين دينار من احدى المحال التجارية.وذكرت القيادة في بيان تلقت”العهد نيوز” ، ان “مفارز قسم مكافحة الاجرام تمكنت اليوم، من إلقاء القبض على متهم لسرقته قاصة حديدية بداخلها مبلغ […]

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